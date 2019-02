Acoso por ofrecer ayuda contra el maltrato

Ayer la policía municipal de Bilbao publicó este tweet, en el que ofrecida su ayuda en caso de maltrato sin importar el sexo de la víctima. Algo a todas luces interesante ya que haya muchas o pocas, está claro que existen víctimas de maltrato que no son consideradas "violencia de género" (hombres, gays o lesbianas ) y por lo tanto no van a recibir ayuda si llaman al #016.

El problema empieza cuando Irantzu Varela y otros "feministas" empiezan una campaña de acoso contra la policía municipal de Bilbao insinuando que este tipo de violencias no existen hasta que al final terminan borrando un tweet que no hace daño a nadie y puede ayudar a gente que no sabe a dónde acudir en busca de ayuda.

Puede que algunos se dejen llevar por lo que les dicen y no se hayan molestado a buscar en google estadísticas de maltrato entre homosexuales que apuntan no solo a que en proporción la cifras de maltrato son parecidas sino que a veces son superiores. Puede que no hayan conocido ningún amigo o familiar que haya sufrido maltrato psicológico de su pareja (seguramente porque le daba vergüenza reconocerlo). Puede que no vean los telediarios o no se informen de las noticias para saber que estos casos (muchos o pocos da igual) existen por lo tanto negarles ayuda es absurdo.

Lo que no hay ninguna duda es que gente como Irantzu Varela y otros líderes de opinión "feminista" sí lo saben, pero mienten y manipulan la realidad conscientemente. La pregunta es ¿Por qué?

* Capturas extraidas del tweet de "Experto en igualdad"