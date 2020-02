Acabamos de meter este submarino robótico en las entrañas del Thwaites, el glaciar "más peligroso" del mundo

Hay quien conoce al Thwaites como el "glaciar del día del juicio final" y, aunque no soy precisamente un defensor de esa expresión, he de reconocer que hay cifras a tener en cuenta más allá del gusto por la retórica catastrofista. Hablamos de una mole de hielo de unos 200.000 kilómetros cuadrados en el corazón del sector antártico que no es reclamado por ningún país. Una mole que se está derritiendo rápidamente y que, según un reciente estudio del Jet Propulsion Laboratory, es la responsable del 4% de la subida del nivel del mar en todo el mund