Abuela... Israel te ha dejado sin Eurovisión

Así es como funciona y como tiene que funcionar la propaganda. Mensajes directos, efectIvos, emocionales y que necesiten una respuesta cien veces más larga que ellos mismos.

Eso es lo que funciona. No le cuentes a la gente que los israelíes matan niños, crean una hambruna artificial, derriban casas, envenenan pozos e invaden territorios. Con eso, conseguirás poca cosa si pretendes que se genere una reAcción en contra de las actividades de ese país o un boicot a sus productos.

Las vidas de esos niños y las casas de esa gente le importan, en el fondo, un carajo a tus vecinos. Diles que los israelíes les han quitdo Eurovisión. Que este año no va a cantar España y que no van a poner el festival por la tele. Diles eso, y que en Israel es donde viven los judíos, porque eso hay montones de gente que no lo sabe, y verás qué cóctel sale.

¿O te crees que tus vecinos saben que Israel es la patria nacional de los judíos? ¿O te crees que tienen idea de lo que significa la palabra "antisemita"? No se lo expliques. Que sigan así. Que vivan tranquilos sin saber por qué coño les llaman antisemitas cuando se cagan en la madre de Israel, que les quitó Eurovisión.

Hay que hablar claro. Hay que buscar ideas sencillas.

No compliquemos el mensaje.

Ese es el camino.