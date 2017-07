El 64% de los españoles recurre al DIY para ahorrar en la mejorar su vivienda

En un momento en el que el parque de viviendas envejece a un ritmo del 2% anual, haciendo que la reforma gane enteros sobre la construcción de vivienda nueva, existe la creencia general de que si lo hago yo mismo, saldrá más barato. Así, el 64% de los españoles recurre al Do It Yourself (DIY) como vía de ahorro para mejorar su casa. Si bien esta máxima del ahorro puede tener sentido a la hora de hacer pequeños arreglos, como renovar la pintura de una pared, se vuelve en contra cuando se trata de afrontar mejoras de mayor envergadura.