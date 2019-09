5 plataformas para crear tu propia app (aunque no sepas programar)

Si quieres desarrollar tus propias aplicaciones y no sabes programar, entonces prueba estas plataformas funcionales. Internet se está transformando y ya no es lo que conocíamos antes. Ya todo es cada vez más móvil y los smartphones ya son una extensión más de nosotros mismos. Por ello, es de gran relevancia saber desarrollar apps, pero sin complicarse tanto la vida. Si no sabes programación, no te preocupes. En este artículo, te mostramos algunas plataformas a las que puedes recurrir para crear tu propia aplicación.