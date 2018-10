5 lugares que no te puedes perder si viajas a Japón

Japón fue el destino que cambió nuestras vidas y el que nos animó a seguir viajando por el mundo. Es uno de esos lugares por los que sentimos morriña constantemente. Una foto, la secuencia de una película, una canción, un aroma o un sabor… es imposible escapar de esa sensación de querer regresar. No sé si has tenido esa extraña sensación alguna vez, te has sentido tan a gusto en un lugar que lo añoras a pesar de que sigue siendo un gran desconocido para ti.