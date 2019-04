5 lenguajes de programación que no deberías molestarte en aprender

Si alguna vez preguntaste en algún foro sobre cuál era el mejor lenguaje de programación para empezar, seguro comenzaste una guerra entre los partidarios de Python, C++ y Java. Parece que saber que 5 lenguajes de programación no deberías aprender en el 2019 es más fácil. Al menos para los responsables de Codementor, un sitio de preguntas y respuesta para desarrolladores. No se trata en este caso de que los lenguajes sean difíciles de aprender o tengan fallas de diseño. Se miden son: participación comunitaria, crecimiento y mercado laboral