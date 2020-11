5 AM entreprenneur

-Despierta Paco.

-Son las 5 de la mañana, ¿quién es usted y qué quiere?

-Soy tu voz interior que te habla, levántate, cretino.

-Estoy cansado, tan cansado...

-¿Entonces por qué escribes esas mierdas y las subes a redes sociales? ¿Qué vas a hacer? ¿Levantarte a las 12 como haces siempre?

-Tengo resaca...

-¿Un miércoles resaca? Despierta, saco de mierda. ¡Eres un fraude!

"Si comienzas tu trabajo, lo terminarás antes del almuerzo". ¿A qué te suena eso?

-Solo son frases para conseguir seguidores...

-¿Para tus 10 seguidores de Twitter o para los 3 de Instagram? No me hagas reír. Y además estás calvo. Y esa foto es de hace 7 años. Ahora estás más gordo.

-Gordo y calvo...sí. Dios, quiero morirme...

-Si madrugas ahora podrás trabajar "sin el ruido de los niños"...

-¿Qué niños?

-Eso digo yo...¿qué niños? Estás solo. Para tener niños hay que tener sexo...

-Dios mío, sexo...ya ni recuerdo la última vez...

-Sí, tú hablando de "niños", que tienes un condón caducado en la cartera desde hace 5 años. Eres penoso, tío, si ni tan siquiera sabes escribir, ¿qué es eso de "cominezas"? ¿"para el éxito de las personas exitosas"? ¿tienes dislexia o algún tipo de retraso mental?...pero míralo de otro modo, si te despiertas ahora podrás trabajar "sin llamadas telefónicas".

-Hace mucho tiempo que nadie me llama. Solo mi madre y a veces, teleoperadores...Además, ¿trabajar en qué? No sé hacer nada, no tengo dinero, vivo del paro. Lo poco que tenía lo gasté en ese curso de entreprenneurs...

-Pero anímate y recuerda lo que escribiste: "Cuando te despiertas mientras otros duermen tu cuerpo te dice que eres un líder", Paco. Esa es la única frase cierta, yo soy tu voz interior, tu cuerpo y tenía que decírtelo...

-Menos mal, al menos acerté en algo. Gracias, o sea que soy un líder...

-Sí. Eres un líder. Eres el líder de los fracasados, Paco.