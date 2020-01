Un documento interno de Naciones Unidas (ONU) que ha sido filtrado a The New Humanitarian deja ver como las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra y Viena fueron hackeadas el año pasado. Un hackeo que no se hizo público y del que se desconoce a los autores, aunque muestra cómo hasta una de las organizaciones más importantes del mundo puede verse comprometida.