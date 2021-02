32 series desconocidas (o no) que merece la pena ver

Breaking Bad, The Wire, Los Soprano, Hermanos de sangre...todos disfrutamos esas cumbres de la ficción, pero hay gran cantidad de series, de una calidad extraordinaria, que mucha gente no conoce (o tal vez sí).

Comparto con vosotros un recopilatorio de mis joyas favoritas y os invito a compartir las vuestras en los comentarios.

Todos conocen a Ricky Gervais por la primigenia The Office (UK), los Globos de Oro, o After Life, pero no todos se han asomado a la que es, para mí, su obra magna: EXTRAS. Con cameos de Samuel L. Jackson, Depp, Kate Winslet...es una de las mejores telecomedias de la BBC.

El trabajo de Gervais continuó con Life´s too short, una telecomedia cáustica como el amoniaco, que sigue la decadente y delirante vida de Warwick Davis, ese actor con enanismo que protagonizó un blockbuster de culto en los 80, Willow.

Life´s too short contiene alguna de las escenas más ácidas y descacharrantes de la historia de la telecomedia inglesa y eso es decir mucho...Aquí tenéis una muestra subtitulada con un cameo del gran Liam Neeson

Antes de que Armando Ianucci se mudase a EEUU para grabar series multipremiadas como Veep, tuvo el valor de crear The Thick of it. Una actualización corrosiva y despiadada de Yes Minister que te hará llorar de la risa.

El personaje de Malcolm Tucker (en la foto anterior, arriba a la derecha) fue definido por Larry David como "uno de los hitos de la comedia televisiva de este nuevo siglo" y creo que no exagera. Malcolm es DIOS.

Spaced es una rareza, una serie que comenzó siendo muy pequeñita y acabó convirtiéndose en un hito en UK. Es amable y ácida a la vez, y te hace reír de una forma difícil de explicar. Diálogos ágiles, surrealistas e inteligentes. Muy recomendable.

Coupling es la versión gamberra (inglesa) y negra de Friends y, aunque adoro el humor blanco de Kauffman y Crane, matadme si os digo que yo me quedo con los ingleses. La serie tiene momentos insuperables. Puta obra MAESTRA para llorar de la risa.

A veces anárquica, a veces surrealista, otras estrambótica...pero siempre descojonante, Black Books es uno de los buques insignia de la telecomedia inglesa de los 00. Un homenaje a la vergüenza ajena que se mea en "Búscate la vida".

Si ahora Jesse Armstrong despunta como guionista jefe de uno de los mejores dramas de esta década, Sucession, antes despuntaba como actor y guionista de una telecomedia que descansa en el Olimpo del humor negro británico: Peep Show. IMPRESCINDIBLE.

Y terminamos la comedia británica con una rareza cálida, amable, sencilla que te hará sonreír dejando un pose de melancolía complejo de explicar. Detectorist es una serie sobre buscadores de metales, sí amigos, y es la pura definición de lo entrañable.

Pasamos a las series dramáticas inglesas, y en este caso al género histórico, donde destaca la descomunal Wolf Hall, una serie capital sobre Thomas Cromwell en tiempos de Enrique VIII. Actuaciones antológicas y ambientación de diez. La tenéis en Filmin.

Little Dorrit adapta la novela de Dickens. Ganó un Globo de Oro a la mejor serie y despuntó en los Emmy con 7 premios de 11 nominaciones. Una demostración de que los ingleses son insuperables aprovechando su legado. Ojalá pudiésemos decir lo mismo aquí.

Y cierro el drama histórico inglés con otra adaptación literaria en forma de serie, en este caso de Elizabeth Gaskell. Os hablo de Cranford, una oda costumbrista a la sencillez que genera un universo en el que querrías quedarte a vivir. Adictiva y lacrimógena como pocas.

Pasamos al género policiaco británico donde hay auténticas joyazas de altísima calidad. Empezando por Inside Men. Tres empleados de un depósito de seguridad planean un robo de varios millones de libras. Más adictiva que la heroína y solo 4 capítulos que verás en una tarde.

Otro monumental homenaje de la BBC al thriller, The Shadow Line, un éxito de audiencia en su estreno allá por 2011, aunque algo compleja e imperfecta al principio, se acaba convirtiendo en un clásico del género.

Siguiendo con el drama, tenemos The Missing, una serie indecentemente adictiva, que narra la desaparición de un niño y el progresivo deterioro de la relación de sus padres. No soy nada fan de este tipo de series, pero esta es ORO. Éxito de audiencia en UK

Southcliffe es profunda, escalofriante y durísima. Una miniserie que transcurre en un pueblo del norte de Inglaterra y en el que una tragedia provoca un torbellino de tramas y subtramas que se te pegarán como el puto Despacito de Luis Fonsi. Calidad y entretenimiento a partes iguales.

Si estáis buscando una serie policiaca profunda, con un guión milimétrico y actuaciones de alto nivel, Broadchurch es vuestra serie. La serie ya tiene dos remakes (Francia y EEUU). La americana no le llega ni a los talones.

Si el género "ciencia ficción para post-adolescentes" existe, Misfits es la reina inglesa. Una serie palomitera para verse en una tarde, que te tendrá bien pegadito al sofá. Una delicia que no trata a los espectadores como idiotas, aunque puedan serlo.

Y terminamos en UK con una de mis series favoritas. This is England, de la que existen tres temporadas ambientadas en los años 86, 88 y 90 y que cuentan las andanzas de una pandilla de jóvenes punks que acabarán siendo parte de tu familia (te lo aseguro). La trilogía parte de una aceptable película del gran Shane Meadows, que decidió extender el microuniverso a una obra magna de 3 temporadas que son pura antropología de la clase obrera inglesa de loso años 80. Ojo a la BSO, que es GLORIOSA.

Pasamos a Francia, con una de mis series desconocidas favoritas. No puedo entender como ninguna plataforma ha comprado los derechos de emisión de Les Revenants, serie ULTRAPALOMITERA para pasarlo teta. No podrás dejarla hasta terminarla.

Pasamos ahora a Italia. ¿Os gusta la mafia? Yo no soy un fanático de su sobreexplotación en tele y cine, pero Roma Criminal es, probablemente, una de las mejores series de la historia sobre la Mafia. Absolutamente IMPRESCINDIBLE.

Vamos con España. ¿Había vida antes de Patria y Antidisturbios? Poca pero sí, la había. Comenzamos con una de las mejores telecomedias que se han rodado en este país y en el mundo en general: ¿Qué fue de Jorge Sanz? ATENTOS A ESTE CAMEO.

¿Qué fue de Jorge Sanz? Es la versión española de Life´s too short o de la argentina (otra joya) "Todos contra Juan". Un actor pasado de años y kilos, que fue un icono generacional (Jorge Sanz hace, claro, de Jorge Sanz) y ahora es un juguete roto en la que es, probablemente, la mejor actuación del actor español en toda su carrera. No puedes parar de reir. Secundarios de LUJO.

Y en España, poco más que destacar, tal vez Crematorio, la adaptación literaria de una de las obras cumbres de Chirives. La serie está rodada con valentía y tiene un guión de calidad. Fue el primer y meritorio intento del plus por hacer ficción seriada de calidad.

Y vamos, claro a EEUU. Comenzamos con una serie de animación que muchos conocerán: Más allá del jardín es un cuento preciosista, con una estética singular, que, tengas la edad que tengas, invita a soñar. Está en Netflix.

Seguimos en los EEUU. Y aquí me detengo en la compleja Transparent, una serie de una intensidad descomunal que aborda temas como la identidad de género con tintes de dramedia.

Continuamos con un drama hipnótico histórico, The Knick, que sigue las andanzas de un cirujano cocainómano en una época crucial para la medicina, el comienzo del siglo XX. Ambientación histórica INSUPERABLE, tramas trabajadas y consistentes y sobre todo, CLIVE OWEN.

Olive Kitteridge le valió a McDormand el Emmy a mejor actriz y a Cholodenko el de mejor miniserie. Es uno de los dramas más importantes de la última década y en España pasó sin pena ni gloria. Triste, desoladora, profunda. Deja poso y duele, y tiene a Bill Murray

Dejaos de productos documentales netflixeros de consumo rápido. The Jinx cuenta en su haber con ser la primera y única serie en la historia de la TV que resolvió un crimen. Esta es la historia del puto Satanás y no podrás dejarla hasta que llegues al final. Es apabullante.

Seguimos con LA SERIE MÁS ENTRAÑABLE EVER. Freaks and geeks, la serie que lanzó a Judd Apatow. Una dramedia adolescente con un jovencísimo James Franco que jamás entenderé como no pudo estrenarse en España. NO OS LA PERDÁIS.

Seguimos ahora con un drama histórico de altísima calidad, muy cuidado pero también entretenido. Paul Giamatti alcanzó la fama con John Adams, una miniserie que reconstruye la vida del segundo presidente de los EEUU. Colosal, puro HBO.

De las series fundacionales de la HBO, una de las grandes desconocidas es OZ, un drama carcelario que se MEA MIL VECES en la sobrevaloradísima Prison Break. Caviar del bueno que ya avisaba sobre la revolución seriéfila que protagonizaría la cadena estadounidense.

Y concluyo con un territorio donde los descubrimientos son casi imposibles. En la tierra de Louie, Seinfeld, The Office o Larry David, destacar telecomedias desconocidas es complejo, pero allá van las mías.

Bored to death, simpatíquisima y entrañable telecomedia detectivesca con secundarios de verdadero lujo. Es una de esas series que, como ocurre con Fraisier o la propia Seinfeld, te reconcilia con el mundo, por jodido que estés.

Y concluyo con Portlandia, una serie de sketches descojonantes que ataca, sin piedad, la línea de flotación del posmodernismo de la generación hipster. Una jodida maravilla.