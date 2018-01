'30 seconds of code': minilecciones de JavaScript para entender en 30 segundos o menos

30 seconds of code es una web que ofrece pequeños segmentos de código en JavaScript que puedes entender en 30 segundos o menos. Obviamente no está orientada a novatos que no tengan ni idea sobre programación, no es un curso de JavaScript para principiantes, ni tampoco te enseña lo básico sobre este lenguaje. Es más bien un complemento interesante para el aprendizaje de JavaScript. Ofrece una buena colección de pequeños segmentos de código junto a una explicación de su funcionamiento y uso, además de que muestra algunos ejemplos.