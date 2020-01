3 cosas que no sabias sobre las subvenciones al cine que tanto criticas

"Ok. Me parece genial que te parezca mal que existas subvenciones al cine. Estás en tu derecho. Pero si las vas a criticar, utiliza argumentos de peso y no caigas en los clichés de siempre. La industria del cine en España genera más riqueza al Estado que lo que el Estado destina a subvenciones." Punto de vista interesante (y bien explicado) sobre la polémica de las ayudas al cine de estos últimos días.