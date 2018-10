16 Curiosidades del Desierto del Sahara vistas a través de Google Maps

En el Sahara descubrí un montón de cosas alucinantes… Desde impactos de meteoritos, pasando por campamentos de refugiados, hasta memoriales de accidentes aéreos. Uno cree que el desierto no es más que un mar de arena donde la vida no tiene lugar, y hoy les digo que si ustedes son de los que piensan eso, no podrían estar más equivocados. El desierto es un lugar lleno de vida, claro, tiene unas dinámicas bastante diferentes y plantea retos a los que no estamos acostumbrados, pero aún así, hay vida por todas partes.