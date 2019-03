10 películas salvadas en el montaje  

'Annie Hall': ‘Anhedonia’, luego ‘Una Montaña Rusa Llamada Deseo’ e incluso ‘It Had To Be Jew’ duraba dos horas y media y su estructura era la de una narración de libre asociación. Esto es, el personaje escuchaba una frase o veía algo y ello le retrotraía a un momento de su vida. O lo que fuera, porque algunas escenas cortadas incluían un partido de baloncesto entre los Nicks y un equipo encabezado por Nietzsche y Kierkegaard.