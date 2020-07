10 datos curiosos sobre las libélulas

Desde que era pequeño, me han fascinado estos gráciles insectos de aspecto prehistórico. Siempre cerca de arroyos y manantiales, ya sea posados en la vegetación o sobrevolando los cielos en busca de insectos, pueden observarse a las libélulas. Es por eso que me he animado a escribir una serie de datos curiosos sobre ellas para que veáis porque son tan fascinantes.