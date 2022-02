Apple podría estar desarrollando un motor de búsqueda propio para no depender de Google

Según el Financial Times, esta posibilidad estaría en la hoja de ruta de Apple para tener mayor control de su ecosistema y no depender de terceros. La posibilidad de que Apple esté desarrollando su propio buscador para no depender de Google sigue vigente. Un buscador propio para no depender de terceros sería una idea factible, aunque no sencilla de implementar. Ofrecería a Apple una serie de ventajas, como un mayor control dentro de su ecosistema, pero con daños colaterales.