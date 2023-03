La "Generación Z" y la Cristiandad: un diagnóstico brutal

Publicado hace 17 minutos por Esteban_Rosador a religiondigital.org

La 'Cristiandad' (en España sería la 'Iglesia') es, para los jóvenes y adolescentes, antihomosexual (97%), cargada de sentencias y prejuicios (87%), sin capacidad de autocrítica (85%) y pasada de moda (78%) "Los jóvenes no odian a la Iglesia, pasan olímpicamente de ella", subrayaba González Anleo. "El 70% de católicos no practicantes, la mitad de los practicantes no se fían de la Iglesia"