Ayuso: La sociedad catalana "no aguanta más" la "asfixia" independentista

"Me voy a reunir con todos los catalanes que no quieran ser expulsados de su tierra por hablar español y con aquellos cuyas libertades están siendo atropelladas. Ya no se trata de izquierda o derecha; se trata de España o contra España, libertad o totalitarismo", ha resuelto.