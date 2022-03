Ayuso pide a Bruselas que permita a las farmacias hacer test Covid; la Aemps niega tener competencias para ello

Díaz Ayuso ha tomado esta determinación después de asegurar que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se hubiese negado a permitir que las oficinas de farmacia hicieran las citadas pruebas. Sin embargo, este extremo no es del todo correcto. Fuentes de la Agencia indican a Invertia que no es que se hayan negado, sino que no pueden decidir qué profesionales o en qué espacios se pueden hacer estas pruebas. "No es competencia de la AEMPS establecer las condiciones de uso de estos test...