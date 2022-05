La Macaria, la persona que más veces ha representado a España en Eurovisión: “En el festival concursan canciones, no culos”

Publicado hace 1 hora por eaglesight1 a epe.es

Acudió como corista de Massiel cuando el ‘La, la, la’ se hizo con el cetro continental, pero no fue la única: en cuatro ocasiones más viajó con la delegación nacional. Merche tiene claro por qué no se ha vuelto a repetir el éxito: “Hace años que no estamos a la altura”.