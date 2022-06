Boxeo: La desesperación de la boxeadora Alma Ibarra en la esquina: "Yo sólo quiero llegar con vida a casa"

Publicado hace 1 hora por lentulo_spinther a marca.com

La boxeadora estadounidense Jessica 'Caskilla' Mc Caskill puso en juego sus cinturones de campeona mundial del peso wélter de AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Welter ante la mexicana Alma Ibarra en el Tech Port de San Antonio "No... No... Yo sólo quiero llegar con vida a casa", le grita Alma Ibarra a su preparador, negándose a volver pelear