El portavoz del Gobierno de Ayuso insiste: "En Madrid no hay un millón y medio de pobres"

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, mantiene su discurso acerca de la pobreza en la región y, aunque no ha rectificado su postura, ha matizado sus palabras del pasado miércoles. "En Madrid no hay un millón y medio de pobres. Hay pobreza como en todas las regiones del mundo. Pero en Madrid no hay pobreza, todo lo contrario. Es una región de prosperidad y oportunidades", ha dicho en declaraciones ante los medios este miércoles.