Publicado hace 1 hora por remontanim a valenciaplaza.com

Dror Moreh, natural de Jerusalén, es un documentalista israelí que ha llevado a cabo trabajos reveladores sobre el conflicto árabe-israelí. Si en The Gatekeepers entrevistaba a antiguos directores del Shin Bet que se quejaban de que la paz necesitaba política, de que la seguridad por la vía militar es un parche, en The Human Factor analizaba las negociaciones de los años 90 que no llegaron a ninguna parte y le costaron la vida a Isaac Rabin. Hoy la Autoridad Palestina está en declive y los laboristas, también. El poder lo ostentan los artífices