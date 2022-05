Stevie Wonder, la sonrisa que apunta al cielo

Publicado hace 29 minutos por Rabodetoro a elindependiente.com

Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, el gran Stevie Wonder no nació ciego. Es algo que sobrevino debido a una negligencia médica por exceso de oxígeno en la incubadora que tenía dentro al pequeño, muy pequeño.Hoy cumple 72 años un ser extraordinario, dotado de infinita capacidad para crear sonidos. No exagero. Y no lo digo por las 74 veces (¡74!) que ha sido nominado para los premios más importantes de la música en este planeta, los Grammy, ni por las 25 veces que se ha llevado a casa uno, ni por su Oscar de 1985....