Publicado hace 33 minutos por Ratoncolorao a 20minutos.es

Las impertinencias de Rock se quedan en nada frente a la sátira contra la industria de Hollywood que hubiera soltado el protagonista de 'The Office'. El protagonista de The Office, que se ofreció a servir gratis de anfitrión en la gala si la Academia no censuraba sus monólogos, ha revelado en Twitter algunas agudezas que hubiese soltado en el Teatro Dolby. Las cuales, por lo que podemos leer, hubieran dejado en mantillas a sus ya míticas intervenciones en los Globos de Oro.