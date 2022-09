Muere jack ging a los 91 años, el último militar que persiguió al equipo a[ENG]

Publicado hace 19 minutos por tutifree a deadline.com

Jack Ging, un actor que tuvo más de 50 papeles en cine y televisión desde la década de 1950 hasta la década de 1990, incluidas varias películas de Clint Eastwood, murió el 9 de septiembre en su casa en La Quinta, CA. Tenía 91 años. No se dio ninguna causa. Mejor conocido como el general Harlan "Bull" Fulbright en The A-Team de NBC, Ging también participó regularmente durante dos temporadas en Riptide de la cadena de 1984 a 1985 y en el drama de NBC de 1962 a 1964 The Eleventh Hour, que también protagonizó Wendell Corey y Ralph Bellamy.