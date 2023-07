El mensaje de un profesor de autoescuela a todos aquellos que conducen con gafas

Publicado hace 1 hora por RaulUrdaci a huffingtonpost.es

La Autoescuela Mikel ha hecho un aclaración sobre conducir con gafas (ya sean graduadas o de sol), porque una extendida creencia popular asegura que puede ser peligroso en caso de accidente. "No es peligroso conducir con gafas porque si sufrimos un accidente y salta al airbag no os podéis ni imaginar las fuerzas brutales que se producen en un accidente, y desde que yo llego al airbag, las gafas ya han salido volando hace un rato y yo caería al airbag sin gafas. Así que no es peligroso conducir con gafas", concluye.