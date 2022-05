Especial: 40 años de The Sisters of Mercy

Publicado hace 50 minutos por Amperobonus a muzikalia.com

Ya que se cumplen cuatro décadas (+2 años) del nacimiento de The Sisters of Mercy es buen momento para hacer un breve repaso por la trayectoria de esa formación británica, que tomó su nombre de una canción de Leonard Cohen. Eldritch formó la banda en 1980 con el guitarrista Gary Marx y grabó su primer sencillo con una caja de ritmos llamada Doktor Avalanche, el único miembro fijo (y electrónico) que le ha acompañado desde entonces. Entre sus principales influencias estaban Suicide, Joy Division, David Bowie o The Psychedelic Furs.