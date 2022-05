El ejército cartaginés o púnico

Publicado hace 32 minutos por Deckardio a arrecaballo.es

Los cartagineses eran un pueblo de comerciantes que no sentían ninguna devoción hacia la guerra, solo la empleaban como último recurso. Como toda sociedad comercial no había ciudadanos disponibles para alistarse en el ejército, dado que conseguían mucho más dinero como comerciantes, por lo tanto tenían que recurrir a mercenarios (...) no estaban interesados en conquistas, sino en tener puntos estratégicos y donde podían llevar a cabo su comercio (...) Los datos parecen indicar que el tamaño medio de la flota era de 150 unidades