Diez cosas de la historia de España que piensas que son ciertas y no lo son

Publicado hace 1 hora por JosAndres a abc.es

La historia de España, agitada y también revuelta, está repleta de ejemplos de malentendidos, mitos y confusiones en torno a datos que damos por reales pero son más falsos que un duro sevillano: 1.º El falso afrodisiaco que mató a Fernando El Católico 2.º Boabdil: un aliado y no un enemigo 3.º Magallanes nunca dio la vuelta ni la imaginó 4.º Miguel de Cervantes no era manco 5.º La Armada Invencible no fue llamada Felicísima Armada 6.º Carlos II, ni hechizado ni tan desastroso 7.º Blas de Lezo no comandaba Cartagena de Indias 8º Gálvez...