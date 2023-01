Cuando Jesus Gil hizo un referéndum para jugar un derbi copero

Publicado hace 1 hora por PlzMSprm a sport.jotdown.es

«Se quedó a gusto sobre el colegiado: «No me extrañó para nada el arbitraje que nos hizo. No es que sea un mariquita, es un maricón. Sé de muy buena tinta que después de quedar nosotros eliminados de la Copa de la UEFA a ese colegiado le buscaron los italianos un niño rubio de ojos azules» Días después, decepcionado de nuevo por otro arbitraje, convocó un referéndum sobre la elección de ir a jugar o no al Bernabéu para el partido de vuelta, así como pedía que el partido lo arbitraba un colegiado extranjero»