¿Cuáles son los mejores ejercicios y dietas para perder peso en poco tiempo?

Un plan de 7 pasos para perder 4,5 kilos (10 libras) en solo una semana. Si bien es posible perder 10 libras en una semana, no será todo pura grasa corporal. Debido al déficit de calorías necesario para quemar cada kilo de grasa, simplemente no es posible quemar de manera segura 4,5 kilos de grasa corporal pura en solo una semana. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedas perder tanto peso y aún así verte más delgado. Si bien gran parte de la pérdida de peso ciertamente vendrá de la grasa corporal, también bajarás de peso al per...