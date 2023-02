"Cerramos durante un mes": los creadores de las Supernenas no trabajaban de lo obsesionados que estaban con Zelda: Ocarina of Time

Publicado hace 25 minutos por NubisMusic a vidaextra.com

Una de las más queridas series infantiles de la década de los 90 y los 2000 fue sin duda la de Las Supernenas. Pétalo, Burbuja y Cactus formaban un trío superheroico imparable que custiodaba Townsville de cualquier amenaza que surgiese. 78 episodios en los que disfrutamos de grandes aventuras por parte de las nenitas perfectas. Sin embargo, hubo un punto de inflexión importante con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para la Nintendo 64. El equipo creativo de Cartoon Network comenzó a jugar sin parar en Hyrule, hasta el...