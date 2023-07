Carnyx, el instrumento musical cuyo estruendo atemorizaba a las legiones romanas

Publicado hace 25 minutos por ccguy a labrujulaverde.com

John Kenny es un músico inglés, profesor de la Guildhall School of Music and Drama (Londres) y del Royal Conservatoire of Scotland (Glasgow), que ha alcanzado fama especial por una curiosidad: su especialidad, que es el trombón, le permitió formar parte del equipo que en 1993 reconstruyó un antiguo instrumento musical de la Edad del Hierro y luego ser el primero en tocarlo por primera vez en dos milenios, convirtiéndose en un virtuoso que da conciertos, imparte clases y hasta compone temas con él. Ese instrumento es el (...)