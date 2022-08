Arrival: el camino de la luz

Publicado hace 27 minutos por Deckardio a mazodemuchascosas.blogspot.com

No se puede ver el futuro sin cambiarlo. La pregunta no es si conocer el futuro puede cambiar a una persona, sino si una persona con conocer el futuro, lo cambia. Y la respuesta es afirmativa. Si una persona ve un futuro que no le gusta, entonces podrá cambiarlo y lo que vio ya no será el futuro. Por ende, esto no es posible. El futuro que ve un adivino siempre es bueno. Sino, no es un verdadero adivino. Si ve uno malo deberá ser el menos malo. Suena a ciencia ficción pero es física básica: se llama el principio de Fermat.