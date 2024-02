Publicado hace 1 hora por ccguy a danielmarin.naukas.com

Urano es una de las prioridades de la comunidad internacional y tanto Estados Unidos como China quieren mandar misiones al planeta turquesa: la sonda UOP y la sonda Tianwen 4, respectivamente. Pero eso no quita para que haya otras ideas de misiones que tienen como objetivo el séptimo planeta. Una de las últimas propuestas, y de las más curiosas, es PERSEUS, un orbitador alrededor de Urano para estudiar… el Sol. Mejor dicho, PERSEUS (Plasma Environment, Radiation, Structure, and Evolution of the Uranian System) tiene como (...)