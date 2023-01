Publicado hace 46 minutos por THXPERM a newtral.es

El Laboratorio de Inteligencia Canina de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena (Austria) ha realizado nuevos experimentos con conclusiones más claras. Medir la intencionalidad de una persona no es fácil. Nos cuesta a los propios humanos a veces. Este tipo de pruebas de laboratorio se diseñan, normalmente, para bebés humanos. Así que el equipo de Christoph Völter decidió adaptar uno de esos experimentos clásicos a los perros, publicados ahora en Proceedings of the Royal Society B.