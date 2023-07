Oportunidad histórica para reconciliar la colonización jurídica en México

Publicado hace 39 minutos por doctoragridulce a iceers.org

(...) En las próximas semanas, ICEERS participará de manera activa en el primer juicio relacionado con ayahuasca en México, en calidad de peritos tanto por la parte científica como legal. El objetivo es demostrar la diferencia legal y farmacológica entre la ayahuasca y la DMT: tal y como demuestra la evidencia científica disponible, la ayahuasca no es una sustancia que cause un grave daño a la salud pública. Por último, ésta no constituye una sustancia fiscalizada en el derecho mexicano.