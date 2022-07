Publicado hace 25 minutos por nemeo a elespanol.com

un estudio publicado en Neurology, la revista médica de la Academia Americana de Neurología, arroja algo de luz sobre un factor de riesgo relacionado con el origen de la demencia (El alzhéimer es el tipo de demencia más común). Y no, no es nada que tenga que ver con la cabeza. Al parecer, las personas con hígado graso no alcohólico tienen un 38% de probabilidades más de sufrir este problema.