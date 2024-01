Publicado hace 24 minutos por nomeves a xataka.com

Las placas tectónicas no dejan nunca de moverse e imaginar futuros posibles es un hobby fascinante. El presente se ha acelerado tanto que da la sensación de que nada que no tenga ritmo de 'thriller' no tiene interés. Yo hago lo que puedo para resistirme, pero lo cierto es que las pelis viejas me parecen lentísimas, las novelas clásicas una estomagante pérdida de tiempo e incluso la comida rápida parece hecha con un tempo capaz de dormir a las ovejas.