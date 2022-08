Publicado hace 51 minutos por Huginn a europapress.es

Los delfines mulares macho forman la mayor red de alianzas multinivel conocida sin contar con los humanos, según ha demostrado un equipo internacional dirigido por investigadores de la Universidad de Bristol (Reino Unido), según publican en la revista 'The Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS). Estas relaciones de cooperación entre grupos aumentan el acceso de los machos a un recurso disputado.