Publicado hace 1 hora por NoEresTuSoyYo a jcannabisresearch.biomedcentral.com

De 1831 pacientes ingresados con COVID-19, 69 pacientes reportaron consumo activo de cannabis (4% de la cohorte). Los usuarios activos eran más jóvenes (44 años frente a 62 años, p < 0,001), menos diabéticos (23,2 % frente a 37,2 %, p < 0,021) y más frecuentemente fumadores activos de tabaco (20,3 % frente a 4,1 %, p < 0,001) en comparación con los no usuarios.

En particular, los usuarios activos tenían niveles más bajos de marcadores inflamatorios al ingreso que los no usuarios: PCR (proteína C reactiva) (3,7 mg/l frente a 7,6 mg/l, p < 0,001)