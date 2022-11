¿El cannabidiol hace que el cannabis sea más seguro? Un ensayo aleatorizado, doble ciego y cruzado de cannabis con cuatro proporciones diferentes de CBD:THC (ENG)

Publicado hace 1 hora por B... a nature.com

En las dosis típicamente presentes en el cannabis recreativo y medicinal, no encontramos evidencia de que el CBD reduzca los efectos adversos agudos del THC en la cognición y la salud mental. Del mismo modo, no hubo evidencia de que alterara los efectos subjetivos o placenteros del THC. Estos resultados sugieren que el contenido de CBD en el cannabis puede no ser una consideración crítica en las decisiones sobre su regulación o la definición de una unidad estándar de THC [ 16 , 40]. Los datos también son relevantes para la seguridad de los medi