Las aves se vuelven más pequeñas a medida que el planeta se calienta

Publicado hace 38 minutos por Pafman a europapress.es

La investigación, publicada en Nature Ecology and Evolution, encontró que durante las últimas tres décadas, la masa corporal de 105 especies de aves en el análisis disminuyó en un promedio de 0,6 %, pero hasta en un 3,0 % en algunas especies. Las golondrinas de árboles, por ejemplo, se redujeron un 2,8 %, los petirrojos se redujeron un 1,2 % y los pájaros carpinteros se redujeron un 2,2 %. Esas cifras pueden no sonar alarmantes al principio. Esas cifras pueden no sonar alarmantes al principio. Pero en términos evolutivos, son cambios dramático