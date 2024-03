Publicado hace 1 hora por oghaio a yorokobu.es

Imagina que no pudieras recordar el rostro de tu pareja cuando no está contigo. O que te pidan que recrees un recuerdo de juventud y seas incapaz de visualizar las imágenes, como si ese recuerdo no existiera, aunque tú sepas que viviste esa situación. O que te pidan que imagenes qué harías si te tocara la lotería y qué cosas harías. Imagina, en definitiva, que no pudieras imaginar.