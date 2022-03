Publicado hace 3 años por --244995-- a galiciaconfidencial.com

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) mantiene en su página web un folleto sobre métodos anticonceptivos que propone el coitus interruptus como una manera válida para evitar los embarazos. En el folleto se lee: "Coito interrumpido (Marcha atrás): Eficacia: 73 al 96%. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, que no debe producirse cerca de la vulva. La eficacia anticonceptiva depende de se se emplea correcta y sistemáticamente. No protege de ITS [infecciones de transmisión sexual]".