Publicado hace 29 minutos por bobo8 a infolibre.es

Will Smith no agredió a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar para defender a su mujer, Jada Pinkett, lo hizo para defender su hombría ante todas las miradas que se detuvieron en él. El machismo no es una forma de comportarse con las mujeres, sino una manera de ser hombre. Y en ese modo de ser hombre según la masculinidad definida por la cultura androcéntrica, la violencia se presenta como un instrumento adecuado para resolver cualquier situación vivida como conflicto.