Publicado hace 1 hora por Dragstat a lavozdegalicia.es

Voluntarios dirigiendo el tráfico en calles del centro de Vigo ante la llegada masiva de visitantes por las luces de Navidad han levantado la polémica este fin de semana. La asociación de vecinos de la Zona Centro denuncia que estas personas que se colocan chalecos reflectantes no están habilitadas para esta función reservada a la Policía Local. «Hacemos un llamamiento para que vengan miles de personas a la ciudad y no estamos preparados para abordar la situación. No hay medios suficientes ni vías de evacuación».