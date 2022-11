Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a elpais.com

El pleno del Ayuntamiento de Vila-real, con alcalde del PSOE, ha aprobado la mañana de este martes la concesión de la medalla de oro de la ciudad al colegio de los carmelitas, dos meses después de que este diario destapara un caso de abusos en los años setenta, con cinco testimonios que acusaban a dos religiosos. La propuesta ya había sido planteada antes de la publicación del artículo, pero luego no se ha cuestionado, a pesar de que la orden no ha dado explicaciones, se niega a dar información sobre el caso y no aclara el encubrimiento