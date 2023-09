Twitter parece estrangular al New York Times (en)

Publicado hace 1 hora por tiopio a semafor.com

Twitter, la plataforma de redes sociales de Elon Musk ahora conocida como X, parece estar intentando limitar el acceso de sus usuarios a The New York Times. Desde finales de julio, la participación en las publicaciones de Twitter con enlaces al New York Times ha disminuido drásticamente. Según los datos de NewsWhip sobre 300.000 usuarios influyentes de Twitter, la caída de la participación en los tuits con enlaces al Times es abrupta y no se refleja en los enlaces a organizaciones de noticias similares, como la CNN, el Washington Post y la BBC.